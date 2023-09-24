انت الان تتابع خبر علامات الساعة الكبرى تظهر في السعودية شاب مقتدر دفع مبلغاً كبيراً من المال مهراً لابنه عمه.. وبعد يومين من الزواج كانت المفاجأة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روى الكاتب السعودي مشعل السديري قصة شاب موريتاني دفع مبلغاً كبيراً من المال مهراً لعروسه، وبعد اكتمال مراسم الزواج تفاجأ بالحقيقة. وذكر السديري في مقاله "مقتطفات السبت" المنشور في صحيفة "الشرق الأوسط": "دفع الشاب الموريتاني مبلغاً كبيراً من المال مهراً لعروسه، وتبين بعد اكتمال مراسم الزواج أنه قام بسرقة هذا المبلغ من شركة عمه ووالد العروس". وأضاف أن العريس دفع مبلغ 500 ألف أوقية مهراً لابنة عمه، وبعد يومين من الزواج افتقد والدها مبلغاً كبيراً من حساب شركته، وبعد التدقيق اكتشف أن المبلغ أخذه ابن أخيه الذي يعمل موظفاً بالشركة.

ووفقًا لموقع "تقدمي" الموريتاني، فإن العريس ووالده التقوا بوالد العروس لمعالجة الأمر، حتى لا تعلم العروس بما حدث حفاظًا على مشاعرها. وقال السديري: "كدت أتلقف كعادتي وأردح لذلك العريس اللص، لولا أني تراجعت في آخر لحظة، متذكرًا النصيحة الخالدة التي جاءت فيها: يا داخل بين البصلة وقشرتها، ما ينوبك غير ريحتها، عندها توقفت وتناولت كلونيتي الليمونية المفضلة التي لا تفارقني (4711)، ورششت منها على أرنبة خشمي، ثلاث رشات".

وأضاف: "يقول فولتير: الحب من دون سائر العواطف، فهو يهاجم في آن معاً الرأس والقلب والحواس.. وأزيد عليه وأقول: والكراعين كذلك".