أقوى بمليون مرة من إبر الإنسولين.. معجزة 7 مشروبات تخفض السكر التراكمي فوراً وتقلل من تركيز الجلوكوز .. تعرف عليها

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الرياض - روايدا بن عباس - يحتاج مرضى السكرى إلى شرب المشروبات للمساعدة في ترطيب الجسم والحفاظ على مستوى السكر في الدم. فالجفاف قد يؤدي إلى اضطرابات في مستوى السكر في الدم، ولذلك من الضروري تناول المشروبات المناسبة.

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى السكر في الدم:

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الدافئة التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب محتواه العالي من المواد المضادة للأكسدة. ومن الأفضل تناول الشاي الأخضر بدون إضافة السكر.

شاي الأعشاب:

تعتبر جميع أنواع مشروبات الأعشاب مهمة لمرضى السكري، مثل الزنجبيل والنعناع والكركديه والبابونج. فهذه المشروبات تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية والكاروتينات.

وعند الرغبة في تحلية شاي الأعشاب، يفضل استخدام عسل النحل بدلاً من السكر.

القهوة:

تتميز القهوة بمحتواها العالي من المواد المضادة للأكسدة، مما يجعلها من أفضل المشروبات التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم. ومن الأفضل تناول القهوة بدون إضافة السكر، ويمكن إضافة الحليب إليها.

عصير الخضار:

يعتبر عصير الخضار من أهم العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على سكر. فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين مستوى الأنسولين في الجسم، كما أنه يعزز حركة الأمعاء.

تتم إعداد عصير الخضار عن طريق مزج الخضروات الورقية معًا مثل الجرجير والكرفس والملفوف، مما يضفي على العصير طعمًا حلوًا ولذيذًا. ولتحسين النكهة، يمكن إضافة التوت أيضًا.

فيما يتعلق بالحليب قليل الدسم، فإنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري. وعلى الرغم من ذلك، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الحليب بسبب احتوائه على كمية عالية من الكربوهيدرات. لذلك، يفضل الاعتماد على الحليب قليل الدسم لتقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات. كما يمكن استبدال الحليب ببدائل غير الألبان مثل حليب الصويا أو حليب اللوز للاستفادة من فوائد مشابهة دون زيادة مستويات السكر في الدم.

يُعتبر عصير الليمون من أفضل المشروبات لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، حيث يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم. ولكن يجب تجنب إضافة السكر إلى عصير الليمون لتجنب زيادة مستويات السكر في الدم. يمكن تناول عصير الليمون بدون سكر أو استخدام محليات طبيعية مثل العسل أو مسحوق المستكة لإضافة الحلاوة.

الكومبوتشا هو نوع فريد من الشاي المخمر. يتم إعداده من خلال عملية تخمير الشاي الأخضر أو الشاي الأسود. يُعتبر الكومبوتشا مصدرًا ممتازًا للبروبيوتيك، وهو مركب يساهم في تحسين توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي وتعزيز صحته. بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسات تشير إلى أن الكومبوتشا قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. ومع ذلك، من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول الكومبوتشا للتأكد من ملاءمته للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وعدم تعارضه مع أي أدوية أخرى يتناولونها.