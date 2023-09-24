انت الان تتابع خبر الشرطة المصرية تلقي القبض على شبكة تجار بالبشر في مصر تستغل الفتيات بحجة المودل وتستدرجهن لهذه الجرائم المظلمة..تفاصيل للكبار فقط!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تنظيم الإجراءات وضبط المتهم، تم العثور بحوزته على جهاز لاب توب وهاتف محمول وهارد ديسك محمول. وبعد فحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للجريمة وإدارته للحسابين المشار إليهما.

ويستخدم المتهم هذين الحسابين لانتحال شخصيتين وهميتين واستدراج الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل كـ "موديل"، ومن ثم يحصل على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن ويستخدمها لتهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام، بهدف مساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال غير أخلاقية، والحصول على مبالغ مالية منهن مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تكليف النيابة العامة بالتحقيق في القضية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره في إحدى الصحف والذي يتضمن تحقيقًا صحفيًا بعنوان "شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

وبعد التحقيق تبين أن هذا النشاط يتم من خلال حسابين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأن المتهم وراء ارتكاب الجريمة هو شخص عاطل يمتلك معلومات جنائية ويقيم في محافظة الجيزة.