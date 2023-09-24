انت الان تتابع خبر الفلكي خالد الزعاق يقلق القلوب ويحدد موعد بداية فصل الشتاء 2023 ويكشف الأشهر التي يشتد فيها البرد.. استعدوا من الآن للبرد القارص!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق عن حقيقة بداية فصل الشتاء وأشهره الأكثر برودة، وذلك في تصريحاته لقناة العربية التي تابعها محرر "الميدان اليمني".



وأكد الدكتور الزعاق أن الشمس قد خرجت من مدار السرطان وبعد عدة أيام ستمر على خط الاستواء، متجهة نحو مدار الجدي، استعدادًا لبدء فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه عندما تنصرف الشمس من مدار الجدي، تبدأ شدة البرد في التصاعد. وأضاف أن المدة الزمنية بين مدار السرطان والجدي تبلغ 6 أشهر، وأن الشمس قد وصلت الآن إلى منتصف المسافة بين المدارين، مما يعني أن هناك 3 أشهر فقط تفصلنا عن بداية شدة البرد.