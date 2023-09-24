انت الان تتابع خبر ودعاً للحرمان والمعاناة لمرضى السكري.. فاكهة ربانية مهداة للعباد تقضي على السكري وتخفض الكولسترول وتجعلك وحش كاسر بغرفة النوم وفوائد أخرى لاتعد ولاتحصى ؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعَتَّبُ فَاكِهَةُ التِينِ الْبَرْشُومِيِّ الطَّازَجَ أَوْ الْمُجَفَّفَةُ مِنَ الْفَوَاكِهِ الْمَوْسِمِيَّةِ وَتَحْتَوِي عَلَى كَنْزٍ هَائِلٍ مِنَ الْعُنَاصِرِ الْغِذَائِيَّةِ الْمُهِمَّةِ لِصِحَّةِ أَجْسَامِنَا، وَيُعَدُّ غَرْبُ آسِيَا مَوْطِنَهُ الْأَصْلِيُّ، لَكِنَّهُ أَصْبَحَ الْآنَ يُزَرَّعُ فِي كُلِّ مَكَانٍ تَقْرِيبًا وَفِي أَيِّ وَقْتٍ خِلَالَ السَّنَةِ، كَوَتِعْتَبُرُشَجَرَةُ التِينِ عَضُوًا مِنْ أَعْضَاءِ عَائِلَةِ التُّوتِ.

وَأَوْضَحَ الْخُبَرَاءُ عَبْرَ الْمَوْقِعِ الطِّبِّيِّ الْأَمْرِيكِيِّ "organicfacts" أَنَّ الْفَوَائِدَ الصِّحِّيَّةَ لِلتِّينِ الْبَرْشُومِيِّ تَأْتِي بِسَبَبِ احْتِوَائِهِ عَلَى الْمَعَادِنِ وَالْفِيتَامِينَاتِ وَالْأَلِيفَةِ، كَمَا يَحْتَوِي أَيْضًا عَلَى ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْمَغْذِيَّةِ الْمُفِيدَةِ، بِمَا فِي ذَلِكَ فِيتَامِينِ A، فِيتَامِينِ B1، فِيتَامِينِ B2، وَالْكَالْسِيُومِ وَالْحَدِيدِ وَالْفُوسْفُورِ وَالْمَنْغَنِيزِ وَالصُّودِيُومِ وَالْبُوتَاسِيُومِ وَالْكَلُورِ.وَهُنَاكَ عَدَدٌ مِنَ الْفَوَائِدِ الصِّحِّيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ التِّينِ الْبَرْشُومِيِّ وَتَشْمَلُ

1- يُعَزِّزُ الْقُدْرَةَ الْجِنْسِيَّةَ لِقُرُونٍ طَوِيلَةٍ اعْتَبَرَ كِبَارُ السِّنِّ وَالْمُعَمَّرِينَ أَنَّ التِّينَ الْبَرْشُومِيِّ وَسِيلَةً لِتَصْحِيحِ الْخَلَلِ الْجِنْسِيِّ الَّذِي يَحْدُثُ بِسَبَبِ السِّنِّ مَثَلَ الْعُقْمِ، وَقُوَّةِ التَّحَمُّلِ، أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِانْتِصَابِ. وَكَانَ التِّينَ الْبَرْشُومِيِّ جُزْءًا كَبِيرًا مِنَ الْأَسَاطِيرِ وَالثَّقَافَةِ الْقَدِيمَةِ، وَأَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ يُشَارُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُعَزِّزُ الْخُصُوبَةَ وَالْعَلَاقَةَ الْجِنْسِيَّةَ.

أظهرت الدراسات أن التين البرشومي يمكن أن يعمل كمنشط جنسي بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الثمينة التي تزيد من الطاقة والقدرة على التحمل الجنسي. ويوصى بنقع 2-3 ثمرات من التين في الحليب وتناولها في الصباح لتعزيز القدرة الجنسية.

يساعد التين البرشومي في الوقاية من الإمساك بسبب احتوائه على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء وتنظم حركاتها.

يساعد التين البرشومي في فقدان الوزن بسبب احتوائه على الألياف التي تساعد في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء.

يساعد التين البرشومي في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم بسبب احتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في إزالة الكولسترول الزائد من الجسم.

يساعد التين البرشومي في الوقاية من أمراض القلب التاجية بسبب احتوائه على الفينول وأوميغا 3 وأوميغا 6، وهذه المركبات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد التين البرشومي في الوقاية من سرطان القولون بسبب احتوائه على الألياف التي تساعد في التخلص من المواد المسببة للسرطان وتحسن صحة الأمعاء.

يساعد التين البرشومي في الوقاية من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث بسبب غناه بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

يوصى بتناول التين البرشومي لمرضى السكري بسبب احتوائه على الألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الحاجة للأنسولين.

بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمكن للتين البرشومي أن يكون خيارًا صحيًا ولذيذًا في نظام الغذاء اليومي.