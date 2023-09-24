انت الان تتابع خبر اتفرج مشهورة سعودية تطرح شروطها للزواج من أحد متابعيها في تيك توك… والأخير يفاجئ الجميع ويصعقها بالرد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت رها الزهراني، المشهورة في تطبيق تيك توك، عن شروطها ومتطلباتها للموافقة على الزواج، وقد أثارت هذه الشروط الكثير من الجدل والانتقادات.

على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، قامت رها الزهراني بتحديد شرط زواجها الرئيسي وهو دفع مهر قيمته ٥٠٠ ألف ريال. وقد أثارت هذه الشروط ردود فعل متباينة بين المتابعين والمعجبين.

في بث مباشر على تيك توك، قامت رها الزهراني بالرد على سؤال أحد المتابعين حول شروطها للزواج. وأكدت أن دفع مهر نصف مليون ريال هو شرط رئيسي للموافقة على الزواج. وقد أثارت هذه الإعلانات الجدل وأثرت على صورتها في الرأي العام.