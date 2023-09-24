انت الان تتابع خبر عالم وخبير صيني شهير يفزع الجميع ويحذر: استعدوا لعواصف الشتاء المرعبة في الدول العربية واختفاء ثلاث مدن.. لن تصدق ماهي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر خبير صيني من تأثير عواصف الشتاء المرعبة في الدول العربية واحتمالية اختفاء ثلاث مدن كبرى.

وأكد الخبير الصيني وي كه أن سبب الارتفاع الشاذ في درجات الحرارة في الصين والعالم حاليا هو استمرار تطور عملية الاحتباس الحراري.

وأشار وي كه، الباحث في معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إلى أن هناك ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة هذا الصيف في بلدان عديدة، حيث تم اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاك المياه بسبب زيادة استخدام مكيفات الهواء واستهلاك الكهرباء.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الصينية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، حيث وصلت الحرارة إلى 52.2 درجة مئوية، وهو أعلى من الرقم المسجل في عام 2017 بمقدار 1.6 درجة مئوية.

وأوضح الباحث أن هذا الارتفاع الشاذ في درجات الحرارة في شينجيانغ لا يرتبط فقط بالأرصاد الجوية على المدى القصير، بل أيضا بالتغيرات الطويلة المدى في درجات حرارة المناخ.

وأضاف أنه إذا نظرنا إلى حالة الطقس على المدى القصير، سنجد أن الطبقة الوسطى والعليا للغلاف الجوي في منطقة شينجيانغ تحت تأثير الكتل الهوائية الدافئة منذ يوم 14 يوليو، وأن الإعصار القاري القوي له تأثير كبير في المنطقة.

تسبب الضغوط الجوية المنخفضة في منغوليا ونينغشيا الذاتية الحكم في عرقلة حركة الكتل الهوائية الدافئة باتجاه الشرق. وهذا يؤدي إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق. وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري وتتزايد، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في القارات بمعدل يتجاوز المتوسط العالمي. وهذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي في الصين والعالم هذا العام.

وفقًا للباحث تشانغ تياني، فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على محصول القطن في شينجيانغ، وهي أكبر منطقة إنتاج للقطن في الصين، خلال فترة النمو في يوليو. فإذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة، فقد يتعرض المحصول للضرر.

ويلاحظ تشانغ تياني أن النباتات ستنضج بدون أعراض، مما يقلل من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية النباتات. ببساطة، يتعوض الضرر الناجم عن درجات الحرارة العالية بانخفاض الإصابة بالأمراض.

وبحسب تشانغ تياني، يبدأ موسم نضوج القمح والذرة في شينجيانغ في يوليو، وخلال هذه الفترة يكونان حساسين لارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية النهائية.

لذلك، يوصى بزيادة كمية الري واستخدام وسائل التهوية الكيميائية لتخفيض درجة حرارة النباتات، مما يساعد على التغلب على الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لتشانغ تياني.