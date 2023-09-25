سر رهيب لازم تعرفه.. هذه العشبة المعجزة هترجعك شباب حتى لو عمرك كان فوق السبعين

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رياض - احمد صلاح - يزعج ظهور التجاعيد في الوجه الكثير من السيدات، وذلك لأنه يعطي الوجه مظهر أكبر في العمر من السن الحقيقي، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى عمليات التجميل والتي تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة مما يجعلها غير مناسبة للجميع.

لذلك سنقدم لكم وصفة كريم بذور الكتان للتجاعيد، والتي تساعد في الحفاظ على شباب البشرة لفترة طويلة.

كريم بذور الكتان للتجاعيد يعتبر ذلك الخليط من أكثر الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والتي تساعد بشكل فعال في التخلص من التجاعيد وتأخير ظهورها، مما يعطي الوجه مظهر شبابي أصغر من العمر الحقيقي، كما أن ذلك الخليط لا يحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، فقط يحتاج إلى المكونات الآتية:

ملعقتين كبيرتين من بذر الكتان.

ورقتين من أوراق الغار.

قرص فيتامين E.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

كوب من الماء.

طريقة التحضير يتم تحضير كريم بذور الكتان للتجاعيد من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يوضع بذر الكتان وأوراق الغار مع مقدار كوب من الماء في وعاء متوسط ويرفع الوعاء على نار هادئة.

يترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق بعد الغليان.

يرفع الوعاء من على النار، ثم يتم تصفيته وهو ساخن باستخدام المصفاة.

يتم إضافة زيت الزيتون وجل الصبار والفيتامين إلى الخليط وتقليبه جيداً حتى تمتزج المكونات.

احتفظي بهذا الخليط في برطمان صغير.

كيفية الاستخدام:

1. قومي بتنظيف البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً.

2. ضعي كمية من الخليط على البشرة وقومي بتدليكها بلطف.

3. اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً.

4. اغسلي البشرة بالماء الفاتر لإزالة الخليط.

5. تجنبي وضع الخليط إذا ظهر أي احمرار أو تهيج في البشرة.