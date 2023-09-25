انت الان تتابع خبر لاحلى فطار او عشاء..فطائر الشاي السريعة الرائعة بعجينة قطنيه وهشة وخفيفة بدون تكاليف فى 3 دقائق... جربيها بسرعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فطائر الشاي السريعة الرائعة هي وصفة معجنات سهلة وسريعة التحضير. تعتبر هذه الوصفة مثالية للمبتدئين في فن الطبخ حيث يمكن استخدامها لتحضير مجموعة متنوعة من العجائن سواء كانت سادة أو محلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاحتفاظ بهذه العجائن في الفريزر لفترة طويلة.

تتميز فطائر الشاي السريعة بأنها سهلة وبسيطة جداً في التحضير ولا تتطلب مكونات مكلفة. وفي نفس الوقت، فإنها تكون هشة وألذ بكثير من بعض أنواع العجائن الأخرى. لذا، دعونا نتعرف على طريقة تحضيرها:

المكونات:

- اثنين كوب من الدقيق.

- ربع كوب من الزيت.

- كوب من الماء الدافئ.

- ملعقة من السكر.

- اثنين ملعقة من الحليب.

- ملعقة من الزبادي.

- نصف ملعقة من الخميرة.

- نصف ملعقة من الملح.

طريقة تحضير العجينة:

أولاً، قم بتحضير الدقيق وتنخيله جيداً.

ثم، أضف الدقيق في وعاء وأضف الزبادي والحليب والحليب البودرة والسكر والملح.

اخلط جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

في نفس الوقت، قم بتحضير كوب من الماء الدافئ وأضف إليه ملعقة من الخميرة. اترك المزيج حتى يتفاعل.

قومي بإضافة الماء تدريجياً إلى الدقيق وقمي بالتقليب والعجن جيداً حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

بعد ذلك، قومي بمسح الصينية بملعقة زبدة وقمي بوضع العجينة فيها وافرديها بشكل متساوٍ.

أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً واتركيها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك، قمت بإخراج الصينية من الفرن وتركتها لتبرد قليلاً قبل تقديمها.

يمكنك اختيار حشوة الفطائر حسب ذوقك وتفضيلاتك، يمكنك إضافة الخضروات أو أي مكونات أخرى تحبينها.

لتحضير حشوة الخضروات، قمت بتسوية البصل وإضافة السبانخ وقمت بتقليب المكونات جيداً.

ثم، أضفت الجزر المبشور وأيضاً يمكنك إضافة أي خضروات أخرى تفضلينها.

بعد ذلك، قمت بوضع الحشوة داخل الفطائر وأضفت الجبنة الموزاريلا أو الجبنة الفيتا لإضفاء نكهة مميزة للفطائر.

لضمان نجاح فطائر الشاي، يجب أن تتأكدي من جودة الخميرة التي تستخدمينها وأن تضيفي الزبادي أو الحليب الطازج للحصول على عجينة هشة وطرية.

كما يجب تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل وضع العجينة والحشوة فيه.

حشو أنواع الجبن للفطائر

بفضلنا لتحضير جميع أنواع الفطائر، خاصة فطائر الشاي، ولكن مع إضافة حشوة أنواع الجبن المتعددة وطريقة الحشوة تكون كالآتي:

ملعقة من الجبنة القري.

ملعقتين من الجبنة الموتزاريلا.

جبنة فينا.

ملعقتين من النعناع المطحون.

يخلط جميع المكونات جيدًا، ونبدأ بإضافتها مباشرة داخل العجينة، ويمكننا أيضًا إضافة القليل من زيت الزيتون لإعطائها طعمًا مميزًا. طريقة تحضير العجينة القطنية

بسهولة يمكننا الآن تحضير العجينة القطنية وهي مزيج من نصف كيلو من الدقيق مع ملعقة من الخميرة وملعقتين من الحليب البودرة، وأربع ملاعق من الزبادي ونصف ملعقة من البيكنج بودر، ويخلط جميع المكونات جيدًا، وتترك لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بفردها وتصنيعها بالطريقة التي نرغب فيها.

حشوة الفاهيتا للفطائر

حشوة الفاهيتا هي واحدة من أنواع الحشوة التي تستخدم للفطائر وهي لذيذة جدًا ولها فوائد متعددة، لأن القيمة الغذائية الموجودة في الدجاج هائلة للأطفال والكبار، لذا قومي بإضافة 200 جرام من شرائح الدجاج مع اثنين من الفلفل الألوان وعشرة حبات بصل رائعة، وقومي بإضافة الدجاج على النار مع ملعقة من الزيت، وعندما يتحمر نقوم بإضافة الفلفل مع البصل ونقوم بإضافة التوابل الخاصة بالدجاج.

حشوة اللحم المفروم

يمكنك البدء في تحضير الفطائر الهشة عن طريق وضع بصلة مقطعة شرائح في وعاء واسع مع ملعقة من الزبدة أو الزيت. ثم أضيفي اللحم المفروم وقومي بالتقليب المستمر مع إضافة شرائح من الفلفل الألوان أو الفلفل الحار حسب الرغبة. اتركيها على النار لمدة 10 دقائق ثم قمي بإضافتها داخل الفطائر وقمي بإغلاقها من جميع الجهات. ستتم حشوها في أسرع وقت.

أما بالنسبة لفطائر الشاي بحشوة الشيكولاتة، قومي باستخدام ملعقتين من الكاكاو وملعقة من الزبدة وقومي بخلطهم جيدًا على النار. ثم أضيفي كوب من الحليب واستمري في التقليب المستمر. عندما تمتزج المكونات قومي بتركها حتى تبرد وأضيفيها إلى حشوة فطائر الشاي. ستعطي نكهة رائعة ويمكن تقديمها كحلوى بسيطة للأطفال.

بالفعل، الباتية هي من بين أنواع المعجنات المشهورة جدًا. لذلك، يمكنك إضافة كوب من الدقيق وملعقتين من النشا وكوب من الزبادي في وعاء وقم بخلط جميع المكونات جيدًا. ثم اتركها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك قم بفرد العجينة وتقطيعها إلى شكل مثلث وأضف إليها الحشوة التي ترغب فيها. ثم قم بلفها وأدخلها الفرن لمدة 10 دقائق ثم قم بإخراجها.