تقدير كبير من وزراء الداخلية العرب.. الرئيس عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 05:19 مساءً - في احتفالية رسمت لوحة تقدير وامتنان من الأمة العربية لمصر، نال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، وهو أرفع الأوسمة الأمنية على مستوى الدول العربية، تقديراً لدوره البارز في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة.

تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة مجلس وزراء الداخلية العرب

جاء تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة مجلس وزراء الداخلية العرب، التي انعقدت اليوم، الأول من أبريل، حيث أكدت الدول العربية المشاركة على أهمية الدور القيادي للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية.

وشدد المجلس على أن منح الوسام يمثل اعترافاً رسمياً بجهود مصر المستمرة، لتعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف العربي.

سبب حصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وسام "الأمير نايف للأمن العربي"

يأتي وسام "الأمير نايف للأمن العربي" ليجسد التقدير العميق لالتزام القيادة المصرية بالحفاظ على الأمن القومي العربي، ويبرز الرؤية الثاقبة للرئيس في إدارة الملفات الأمنية المعقدة، مع ضمان حماية المصالح الوطنية لمصر ولجميع الدول الشقيقة، ويعكس التكريم أيضاً الروح العالية للتعاون العربي المشترك، والحرص على تكريم القادة الذين يضعون أمن واستقرار المنطقة على رأس أولوياتهم، مقدمين جهودهم بعطاء صادق وإرادة لا تلين، بما يضمن صون مقدرات الشعوب العربية وحماية مصالحها.

وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة تعكس احترام الأمة العربية للتاريخ الطويل من التعاون بين مصر والدول الشقيقة في المجالات الأمنية، وتجسيداً عملياً للقيم التي يؤكدها المجلس في تقدير الالتزام الوطني والقومي، وتأكيداً على أن القيادة المصرية تظل ركيزة أساسية في جهود تعزيز السلام والأمن العربي.