انت الان تتابع خبر قسوة قلبها تعدت الحدود.. فتاة مصرية وقحة قامت بإنهاء حياة والدتها العجوز لأنها اكتشفتها تمارس هذا الشيء الصادم في غرفة النوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أدلت المتهمة بانهاء حياة والدتها المسنة بضربها على رأسها في بولاق الدكرور غرب الجيزة، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، وتبين أن والدتها تعاني من حالة نفسية سيئة.

وقد أفادت المتهمة في جهات التحقيق في الجيزة، بأنها ضربت والدتها على رأسها في يوم الحادث، وذلك بسبب أنها "لا تستمع للكلام"، وسقطت مغشية على وجهها، مما أدى إلى وفاتها على الفور. وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه الجريمة المروعة.

وفي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجيزة، تبين أن المتهمة قامت بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية، مما أدى إلى إصابتها بجرح خطير في الرأس ووفاتها فوراً. وقد أمرت النيابة بدفن جثمان المجني عليها بعد إجراء التشريح اللازم.

تلقى ضباط شرطة بولاق الدكرور بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها. على الفور، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة مسنة مع جرح خطير في الرأس تسبب في وفاتها.

وبعد التحقيق، تبين أن ابنة المجني عليها هي من ارتكبت الجريمة، حيث قامت بضرب والدتها على رأسها بقوة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة. وبعد المواجهة، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم وبدأت النيابة في التحقيقات.