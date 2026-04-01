تطورات| مد عمل المحلات ساعة في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 07:30 مساءً - في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم التماسك المجتمعي وترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية في المناسبات الدينية، أعلنت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بـ "وزارة التنمية المحلية" عن تطبيق استثناء مؤقت على مواعيد غلق المحال التجارية، تزامناً مع احتفالات الأخوة المسيحيين بأعيادهم، بالإضافة إلى مناسبة شم النسيم.

مد عمل المحلات في مصر حتى 13 أبريل

بحسب ما كشفه مصدر مسؤول بالوزارة، فإن القرار يتضمن مد ساعات العمل للمحال اعتباراً من يوم 5 أبريل، بحيث يبدأ الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال فترة الاستعداد للاحتفالات.

ويستمر العمل بهذا التنظيم حتى يوم 10 أبريل، على أن يتم تعديل مواعيد الغلق بدءاً من هذا التاريخ لتكون في الساعة الحادية عشرة مساءً بشكل يومي وحتى 13 أبريل 2026.

إلغاء الغلق المبكر في أعياد الأقباط

يغطي هذا القرار فترة الأعياد المسيحية المهمة، والتي تشمل أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وعيد القيامة المجيد، وصولاً إلى احتفالات شم النسيم، وهي مناسبات تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء والتنزه وقضاء أوقات ترفيهية مع الأسرة.

وأكد المصدر أن الهدف الأساسي من هذا الاستثناء هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر، دون التقيد بمواعيد الإغلاق المعتادة، بما يسهم في تخفيف الزحام وتحقيق قدر أكبر من الراحة خلال هذه الفترة، كما شدد على استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المحال بالإجراءات المنظمة والحفاظ على النظام العام.