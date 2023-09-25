انت الان تتابع خبر مكون جبار لايخلوا منه مطبخك ضعه في قهوتك لخفض مستويات السكر في الدم.. وداعا للانسولين وألامه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت من الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يبدأوا يومهم دون تناول فنجان من القهوة، فهناك عنصر مدهش يمكنك إضافته إلى قهوتك لخفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

في مقابلة مع موقع She Finds، يشرح خبير التغذية الدكتور بن شوف أنه يمكنك إضافة قليل من القرفة إلى قهوتك للمساعدة. حيث تعطي هذه التوابل المشروب طعمًا حارًا ورائعًا، وليست لها دور في تحلية القهوة ولكنها ستكون مفيدة جدًا لمستويات السكر في الدم.

يؤكد الدكتور بن شوف أن "القرفة مكون متعدد الاستخدامات تم استخدامه بنجاح كعلاج مساعد لمرض السكري من النوع 2 والأمراض الأيضية من خلال تحسين إدارة نسبة السكر في الدم".

يوضح أخصائي التغذية أيضًا أن القرفة من التوابل التي بمجرد أن يمتصها الجسم عن طريق الطعام، تلعب دورًا مشابهًا جدًا لدور الأنسولين. فهي تساعد هرمون الأنسولين وحساسية مستقبلاته على إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل في الجسم.

وهذا يجعل قهوتك مشروبًا رائعًا لخفض نسبة السكر في الدم والتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر. تم تأكيد فوائد القرفة على مستويات السكر في الدم من خلال الدراسات المنشورة في مجلة جمعية الغدد الصماء. وتوضح هذه الدراسات أن القرفة لها خصائص مشابهة لخصائص الأنسولين، وليس فقط عند تناولها في الجسم.

بناءً على ذلك، يمكن استخدام القرفة كتوابل مضادة لارتفاع نسبة السكر في الدم في المشروبات أو الأطعمة الأخرى بدلاً من استخدامها في القهوة الصباحية أو إذا لم تكن تحب طعمها الحار.

يمكن إضافة القرفة إلى جميع أنواع الحلويات مثل الكعك والزبادي، وحتى الفواكه المقطعة. فالقرفة تتناسب بشكل رائع مع التفاح على سبيل المثال. وإذا كنت لا تحب الحلويات، يمكن استخدام التوابل في تتبيل اللحوم أو تحسين مذاق الخضار المهروسة بدون أي مشكلة.