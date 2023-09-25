انت الان تتابع خبر عروس سعودية تنتحر بطريقة مخيفة بعد ان قام زوجها بعمل هذا الأمر الكارثي بها. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تدور اليوم قصة في إحدى الشقق المتواضعة، حيث يقدم أحد الشباب إلى فتاة جميلة تشتهر بحسن خلقها وجمالها. يُعرف الشاب بأخلاقه الحميدة وسمعته الطيبة.

تعرف الشاب على الفتاة في إحدى المناسبات العائلية ويعجب بها ويتقدم لخطبتها. يوافق الأهل على الخطبة ويتمتمت خطبتهما. يعيش الشابان فترة خطوبة سعيدة. بعد بضعة أشهر، يتم تحديد موعد الزفاف. حين يحن يوم الزفاف ويكون زفافًا رائعًا، يودع الأهل والأصدقاء العريس وعروسه، وتبدأ حياة زوجية جديدة. تكون حياتهما في غاية السعادة حتى يبدأ الشك يتسلل إلى قلب الزوجة. يتغير الزوج منذ فترة معها، كما تلاحظ محادثته لصديقته. تعثر على رقم هاتفها لديه، وعندما تواجهه ينكر أنه يتواصل معها.

في يوم من الأيام، يتلقى الزوج اتصالًا ويخرج. تخرج زوجته خلفه لتراه يلتقي صديقتها. هنا يتأكد الشك في قلبها، وتقول في نفسها: لقد ضبطته يخونني مع صديقتي. وهي لا تعلم عن طبيعة علاقتهما. تخطر لها فكرة شيطانية وهي التخلص من زوجها. فهي لن تقبل أن يأخذه غيرها أو يتركها. وبالفعل، تضع السم في طعامه، وبعد تناوله يموت على الفور. انتهى العزاء وبعد مرور أشهر، قرر شقيقها الأصغر الزواج منها. وبعد الكثير من الضغط، وافقت الزوجة على هذا القرار. في ليلة الزفاف، أخبرها زوجها سراً كان يخفيه شقيقه عنها قبل وفاته، وكان يخطط لمفاجأتها.

كان يقوم بتجهيز حفلة كبيرة مع صديقتها للاحتفال بقرب عيد ميلادها، وقد حجز لهما تذاكر سفر لقضاء أسبوع خارج البلاد. صدمت الزوجة عندما سمعت هذا الخبر، إذ صاحبتها مشاعر من الصدمة والإحباط. فقد تبادرت إلى ذهنها فورًا أفكار الغيرة والشك، وظنت أن زوجها كان يخونها.

لم تتحمل الفتاة الصدمة وقررت الانتحار من الطابق العاشر، قائلة في نفسها بحزن: "قتلت الشخص الذي أحبني بصدق بسبب شكوكي وغيرتي المجنونة". وتجاوزت الأفكار السوداء تلك الفترة الصعبة في حياتها، وبدأت تعترف بأن الثقة هي أساس أي علاقة ناجحة. وقد توصلت الزوجة إلى أنها قد أخطأت في تقييم الأمور، وأنها لم تكن تمتلك الثقة الكافية في زوجها.