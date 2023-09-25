انت الان تتابع خبر من صحراء عربية قاحلة يموت بها الناس جوعاً إلى مدينة ذهبية تلمع بأنوارها وثراها.. اكتشاف جبال ذهبية سيثير إعجاب العالم بصحاري العرب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت شركة "ألتوس ستراتيجيز"، التي تعمل في مجال التعدين والبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، عن اكتشاف مزيد من الذهب في الصخور الصلبة. تم الكشف عن هذا الاكتشاف من خلال الاستكشاف الميداني في منطقتي جبل الشلول ووادي جندي في مشروعات الشركة في الصحراء الشرقية لمصر. يعتبر هذا الاكتشاف مهماً جداً وسيساهم في تغيير نظرة العالم لصحاري العرب.

تمتلك الشركة 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، حيث تم الحصول عليها من خلال مزايدة الذهب التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة تم اكتشاف 14 عملًا يدويًا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن. كما يتعين تقييم ما لا يقل عن 35 هدفًا آخر للاستشعار عن بعد.

قال ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لشركة ألتوس: "نحن سعداء للإعلان عن اكتشاف 14 عملًا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي بعد الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة، وهناك 35 هدفًا إضافيًا لم يتم زيارتها بعد ويجب تقييمها".