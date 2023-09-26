جريمة بشعة هزت الرأي العام .. عروس وجدت بدون ملابس تماماً وهي تلفظ انفاسها الأخيرة في ليلة الدخلة بعدما مارس عريسها هذا الفعل الشنيع معها على السرير

انت الان تتابع خبر جريمة بشعة هزت الرأي العام .. عروس وجدت بدون ملابس تماماً وهي تلفظ انفاسها الأخيرة في ليلة الدخلة بعدما مارس عريسها هذا الفعل الشنيع معها على السريروالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في جريمة مروعة هزت الرأي العام، ارتكب شاب جريمة قتل بشعة بحق عروسته قبل أيام قليلة من حفل زفافهما. وفي تفاصيل الحادث المروع، قام العريس الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي يدعى "ألكسندر فورونين"، بتوجيه 83 ضربة مميتة لجسد العروس.

تعرضت العروس، التي تبلغ من العمر 26 عامًا وتدعى "مارينا بانكراتوفا"، لهجوم وحشي من قبل العريس وتركها مضرجة بالدماء على السرير. وأصيبت العروس بجروح خطيرة، حيث وجدت شبه عارية بعد الهجوم الذي استمر لثلاث ساعات.

ووفقًا للأدلة التي تم عرضها في محكمة موسكو، فقد تعرض وجه العروس لإصابات خطيرة وتشوه شديد في الجمجمة نتيجة لضربة قوية من أداة غير معروفة، ربما كانت ساق كرسي أو رأس فأس حاد. وكان جسمها مليء بالجروح، بعضها ناتج عن لكمات وركلات.

بعد ارتكاب الجريمة، حاول العريس الفرار إلى الخارج، ولكنه تم القبض عليه بسبب قيود السفر الوبائية. وبعد اكتشاف العروس المقتولة من قبل والدتها التي كانت تستعد لحفل الزفاف الذي كان من المقرر أن يقام قريبًا، تم إدانة العريس وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا.