نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يدعو المستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 10:59 مساءً - دوت الخليج_ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة دافوس بجلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة، التي أدارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومارون كيروز، المدير العام بالمنتدى، شهدت نحو سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية.

وافتتح هوفمان الجلسة بكلمة ترحيبية، مشيدًا بمشاركة الرئيس في المنتدى، ومؤكدًا أن انعقاد الجلسة يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر، ويتيح فرصة لعرض رؤية الدولة بشأن التطورات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الشاملة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد في كلمته اعتزازه بلقاء نخبة من كبرى الشركات الدولية، وما يعكسه ذلك من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مستعرضًا الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وتناول الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما استعرض ما تحقق في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس التي عززت من دورها كممر محوري للتجارة الدولية، خاصة مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا بعد قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تطرق الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

واختتم الرئيس كلمته بالدعوة للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجستية التي تمتلكها مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجلسة شهدت حوارًا تفاعليًا تناول التطور الملحوظ في قطاع السياحة وارتفاع أعداد السائحين الوافدين، وجهود الدولة في تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة. كما تم مناقشة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة.

كما استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، مؤكدًا أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي.

واختتم الحوار بالتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والأزمات الإقليمية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الذي تشهده مصر قائم على إدراك ووعي الشعب المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يدعو المستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.