نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة ربيع: مؤشرات إيجابية لتعافي الملاحة بقناة السويس وعودة قريبة للخطوط الكبرى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 10:59 مساءً - دوت الخليج_ عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية.

يأتي اللقاء استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة لتعزيز التشاور والتنسيق المستمر مع عملائها بشأن خطط وجداول الإبحار خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون المشترك لخدمة صناعة النقل البحري العالمية.

وأكد رئيس الهيئة الدور المحوري الذي لعبته الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال عقد «قمة السلام» بشرم الشيخ، والتي نجحت في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وبث رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الملاحي العالمي بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد ربيع على أن الظروف باتت مهيأة لعودة الخطوط الملاحية للعبور عبر قناة السويس، في ظل المعطيات الإيجابية الحالية، مؤكدًا أن القناة تمثل المسار الأكثر كفاءة واستدامة للتجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت أعداد السفن العابرة نموًا بنسبة 5.8%، وارتفعت الحمولات الصافية بنسبة 16%، فيما زادت الإيرادات بنسبة 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أن المؤشرات الراهنة تبشر بمزيد من التحسن في إيرادات القناة، خاصة مع بدء عودة بعض الخطوط الملاحية كنتيجة مباشرة لاستقرار الأوضاع بالبحر الأحمر.

واستعرض رئيس الهيئة جهود تطوير المجرى الملاحي والخدمات المقدمة، وعلى رأسها توسعة وازدواج القطاع الجنوبي، واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، بما يسهم في رفع معدلات الأمان والسلامة البحرية.

من جانبه، أكد الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، أن استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر يجعل من عودة الخطوط الملاحية ضرورة لضمان كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وفي مداخلاتهم، أكد ممثلو التوكيلات والخطوط الملاحية وجود حالة من التفاؤل المتزايد لدى العملاء، مشيرين إلى أن عددًا من الخطوط الكبرى يدرس حاليًا العبور التجريبي عبر القناة، تمهيدًا للعودة التدريجية، في ظل ارتفاع تكاليف الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

كما أشاد المشاركون بالحوافز والتخفيضات التي تقدمها الهيئة، وعلى رأسها خصم 15% لسفن الحاويات ذات الحمولة 130 ألف طن فأكثر، مطالبين باستمرار الحوافز ودراسة تقديم مزايا إضافية لتسريع وتيرة العودة.

وفي ختام اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع التزام الهيئة بدراسة جميع المقترحات المقدمة، واستمرار التواصل المباشر مع العملاء، دعمًا لجهود استعادة حركة الملاحة بالقناة وتعزيز مكانتها كممر ملاحي عالمي لا بديل عنه.

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المجتمع الملاحي، بمقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: مؤشرات إيجابية لتعافي الملاحة بقناة السويس وعودة قريبة للخطوط الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.