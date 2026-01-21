نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 9.5 مليارات دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 10:59 مساءً - يارا الجنايني_ تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمقدار 390.2 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليقتصر على نحو 9.5 مليارات دولار، مقابل نحو 9.8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، وفقاً لبيان أداء ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي المصري المصري اليوم.

وأوضح البيان أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 9.8 مليارات دولار، مقابل نحو 7.9 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، حيث تركزت الزيادة في صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، إلى جانب الفواكه الطازجة أو المجففة، فضلاً عن الملابس الجاهزة، بما يعكس تحسناً في أداء عدد من القطاعات التصديرية الرئيسية.

الواردات غير البترولية ترتفع إلى 19.3 مليار دولار

وفي المقابل، أشار البنك المركزي المصري إلى أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 19.3 مليار دولار، مقابل نحو 17.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وقد تركز هذا الارتفاع في واردات سيارات الركوب، وقطع الغيار والأجزاء الخاصة بالسيارات والجرارات، إضافة إلى الذرة، والبوليمرات من مادة البروبيلين، والتليفونات.

