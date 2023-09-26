انت الان تتابع خبر سر الصحة الهضمية: اكتشف 4 عادات صباحية مذهلة لتعزيز عملية الهضم وتحقيق صحة أفضل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الطريقة التي نتناول بها الطعام أمرًا هامًا للغاية في تحسين عملية الهضم. يجب أن نأخذ وقتًا كافيًا لتناول الطعام ونقوم بمضغه جيدًا قبل ابتلاعه. يجب أن نتجنب تناول الطعام بسرعة أو أثناء التوتر، حيث إن ذلك يؤدي إلى مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والحموضة. يجب أن نتناول الطعام ببطء ونستمتع به، وأن نكون مركزين تمامًا على الطعام أثناء تناوله.

تؤثر وتيرة تناول الوجبات بشكل كبير على الجهاز الهضمي. ينصح الخبراء بتجنب تناول وجبة الفطور بسرعة والاستيقاظ مبكرًا لتناول الطعام بشكل واعٍ. يشمل أسلوب تناول الطعام الواعي تذوق ومضغ كل قضمة بشكل جيد. يوصي الخبراء بعدم استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أثناء تناول الوجبة الصباحية. ويشدد الخبراء على ضرورة تجنب تناول الفطور أثناء القيادة إلى العمل.