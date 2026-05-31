الداخلية تكشف ملابسات منشور "التهديد بسلاح أبيض" في أسوان وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 03:30 مساءً - في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه باستيقافه بسيارته ومحاولة التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض بأحد الطرق في محافظة أسوان.

بالفحص والتحري، أمكن تحديد القائم على النشر وتبين أنه (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو)، وبسؤاله أقرّ بأنه بتاريخ 27 الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين شخص آخر بسبب خلافات حول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير باستيقافه بسيارته، والتعدي عليه بالسب، وتهديده بسلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.