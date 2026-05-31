الداخلية تضبط 101469 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 03:30 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (101469) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (610) سائق تبين إيجابية عدد (14) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (378) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (50) سائق تبين إيجابية حالتين لتعاطيهما المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.