إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 03:30 مساءً - أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة والمطلة شمال إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بشكل متواصل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما وجه جيش الاحتلال الاسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان جنوب نهر الزهراني في لبنان بالإخلاء الفوري، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما، ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي لـ لبنان عام 1982.

لماذا تركز إسرائيل على السيطرة على قلعة الشقيف؟

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن جهود الجيش تتركز على إحكام السيطرة على قلعة الشقيف ومحيط نهر السلوقي، وأضافت أن "السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن قائد كتيبة وجنديا بالجيش الإسرائيلي أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان.

وأضاف الإعلام العبري، أن قتيلا و5 إصابات بينها حرجة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدثين منفصلين. وذكر أن إخلاء مروحيا تم من جنوب لبنان باتجاه مستشفى رمبام في حيفا. وأكدت في السياق أن المجال الجوي الإسرائيلي في الشمال مخترق بالكامل أمام مسيرات حزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن مساء السبت أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة دبين.