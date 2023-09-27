متواجد في كل بيت .. بهار جبار متمكن رخيص الثمن متوفر بقوة بكل مكان يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز وينظم مستويات الكولسترول بشكل سحري...

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الرياض - روايدا بن عباس - الكركم هو نوع شائع من التوابل المستخدمة في العديد من وصفات الطهي في جميع أنحاء العالم. فهو لا يضيف نكهة مميزة فحسب لأطباقك، بل يتميز أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية.

يحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة للجسم، وقد استخدم لفترة طويلة في الأطعمة والأدوية، حيث يساعد في تقليل الالتهاب والتأكسد الناتج عن التوتر. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية للكركم:

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري: يعتمد صحة مرضى السكري بشكل كبير على نمط الحياة والنظام الغذائي. ويساعد الكركمين، وهو مركب نشط يوجد في الكركم، في منع تراكم الدهون في الأوعية الدموية وتقليل نمو الأنسجة الدهنية في الأعضاء. كما يساعد في تحسين وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس، والتي تساعد في إنتاج الأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكركمين على إفراز نوع من السيتوكاينات التي تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي، وهذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم: يساعد الكركمين في تنظيم مستويات السكر في الدم. فهو يحمي الخلايا السليمة في البنكرياس من التأكسد، ويساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومته. وبذلك، يساهم في خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

3. يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة التي تساعد في منع مضاعفات مرض السكري، مثل تلف الأعصاب والتهاب قزحية العين وإعتام عدسة العين وخزل المعدة وتثبيط عمل خلايا الدم البيضاء التي تسبب الالتهابات. هذه أحد فوائد الكركم لمرضى السكري.

4. يقلل الكركم من مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ويساعد أيضًا على التقليل من بعض المخاطر الصحية التي قد تصيب القلب بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، مثل زيادة أكسدة وتدمير الدهون في أغشية خلايا القلب وتلف وتصلب الشرايين. يساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم حيث يعمل على حماية الخلايا السليمة في البنكرياس من الأكسدة ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

5. يعمل الكركم على تقليل تراكم الدهون في الكبد وحماية وظائفه من العوامل المؤكسدة والتي تؤدي إلى تلفه. وبالتالي يساعد على الحفاظ على صحة الكبد لمرضى السكري.

6. يقوي الكركمين وظائف جهاز المناعة ويحسن من الاستجابة المناعية لمرضى السكري. حيث يعاني بعض المرضى من فرط نشاط جهاز المناعة والذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية. كما يعزز الكركمين عمل الأدوية المستخدمة للتحكم في مرض السكري.

7. يساعد استخدام الكركم على تسريع عملية شفاء الأنسجة وتقليل التورم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. وبالتالي يمكن أن يكون مفيدًا لمرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في التئام الجروح.

القرنفل يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد في تنظيم مستويات الكولسترول وتعزيز صحة القلب. أظهرت الدراسات أن القرنفل غني بالبروتينات والألياف والعديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين سي وفيتامين ب12 وفيتامين ج وفيتامين د وفيتامين ب6. جميع هذه العناصر الغذائية تساهم في تحسين صحة الجسم وعلاج بعض المشاكل الصحية.

إليكم بعض قيم الفيتامينات الموجودة في القرنفل:

- فيتامين ب: 0.509 مليجرام

- فيتامين ب12: 0.391 مليجرام

- الفولات: 25 ميكروجرام

- الكولين: 37.4 مليجرام

- فيتامين أ: 160 وحدة دولية، والبيتا-كاروتين: 45 ميكروجرام

يعتبر القرنفل مصدرًا هامًا للعديد من الفيتامينات التي تلعب دورًا حاسمًا في صحة الجسم، ومن بين هذه الفيتامينات فيتامين ك، حيث يحتوي القرنفل على 141.8 ميكروجرام منه.