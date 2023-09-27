انت الان تتابع خبر الكارثة المحتملة: الاعصار القاتل يهدد ليبيا... تفاصيل مرعبة تكشف لأول مرة عن الكارثة المحتملة التي قد تمحيها من الخارطة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لمصادر حكومية وشهود عيان، تعرضت شرق ليبيا يوم الاثنين لإعصار قوي قادم من البحر المتوسط، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل والطرق وأسفر عن وفاة 25 شخصًا.

تم توثيق لقطات فيديو للإعصار المدمر وهو يجتاح مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

في ظل هذه الأوضاع، أعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول بعد وصول الإعصار إلى اليابسة يوم الأحد ويوم الاثنين.

وفي سياق آخر، تم ضبط شاب يمارس الرذيلة مع جارته، حيث قفز من الدور الرابع ولقي حتفه. تم تقنين الإجراءات والقبض على الفتاة المتورطة، وتجرى التحقيقات حول ملابسات الحادث.

ووفقًا لموقع "الفجر"، أمرت النيابة بتشريح جثة الشاب المتوفى لإعداد تقرير طبي يوضح سبب الوفاة، بعد سقوطه من شرفة الشقة أثناء محاولته الهروب من الأهالي بعد اكتشافهم لممارسته الرذيلة مع جارته.

أثار هذا الحادث جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تم تداول العديد من التعليقات حول نهاية هذا الشاب ووفاته في هذه الظروف.

وقد وقع حادث مماثل في نفس المدينة، حيث قام شاب بممارسة الرذيلة مع خالته.

تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان وتبعد 35 كم عن القاهرة. تعرضت هذه المدينة في سبتمبر 2020 لحادثة مشابهة حيث توفي شاب بعد سقوطه من الطابق الخامس في مبنى سكني بعد أن تم ضبطه وهو يمارس الجنس مع خالته. تم تلقي بلاغ من الأهالي في المجاورة الـ13 بمدينة 15 مايو إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة عن وفاة شخص في العقد الثاني من عمره يدعى "أ.ر" وعند فحص الجثة تبين وجود كسور متفرقة فيها.