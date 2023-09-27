انت الان تتابع خبر اقوى من إبرة الأنسولين..عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم خلال ثواني والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الرجلة هي أعشاب صيفية تنمو في فصل الصيف وتعرف أيضًا باسم "البقلة" أو "الفرفحينا". تنبت هذه الأعشاب بشكل طبيعي في الحقول وتحمل العديد من الفوائد الصحية.

أحد الفوائد الصحية الرئيسية للرجلة هو التحكم في مستويات السكر في الدم. وقد أظهرت دراسة علمية أن تناول بذور الرجلة مع الزبادي القليل الدسم يساعد في تقليل مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني. كما تساهم بذور الرجلة في خفض مؤشر كتلة الجسم والوزن ومستوى ضغط الدم.

تقلل بذور الرجلة أيضًا من مستوى الكوليسترول السيء في الجسم. وفقًا لدراسة نشرت في المجلة العلمية "Medical Archives"، أظهرت بذور الرجلة تأثيرًا إيجابيًا في خفض مستويات الكوليسترول العالية، خاصة لدى المراهقين الذين يعانون من مشكلة السمنة. يُعزى هذا التأثير إلى القدرة العالية للبذور على مكافحة الأكسدة والمركبات النباتية الموجودة فيها.

بذور الرجلة غنية بمضادات الأكسدة، وهذا ما يميزها بشكل كبير. فهي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين A الذي يعمل كمضاد أكسدة طبيعي، بالإضافة إلى فيتامين C ومجموعة فيتامين B. جميع هذه المضادات الأكسدة تساهم في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

4. تقليل مشكلة نزيف الرحم

أظهرت دراسة علمية أن استخدام بودرة بذور الرجلة يمكن أن يساعد في تقليل مشكلة نزيف الرحم دون أن يسبب أي أعراض جانبية للمصابات.

5. المساهمة في فقدان الوزن

على الرغم من عدم وجود دراسات علمية واضحة تدرس هذه العلاقة مباشرةً، إلا أن العديد من الأشخاص يستخدمون بذور الرجلة للتخسيس. وقد لاحظت دراسة انخفاضًا في مؤشر كتلة الجسم لدى المراهقين المصابين بمرض السكري بعد استخدامهم لهذه البذور.