انت الان تتابع خبر أغرب قضية طلاق في مصر.. شابة تهرب من زوجها بعد زواج عام كامل، لأنه يجبرها على استنشاق هذا الشيء المقرف في السرير دون ذرة رحمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم تتوقع ندى يومًا أن تجد نفسها أمام محكمة الأسرة بعد مرور عام واحد فقط على زواجها، تطلب فيه الخلع من زوجها. كانت تعيش في عالم من الأمان والسعادة بجانب شريك حياتها، ولكن تغيرت الأمور تمامًا.

بدأت ندى تشعر بالاشمئزاز من تصرفات زوجها وعدم نظافته الشخصية، وهذا جعلها تشعر بالاستياء وتتهرب من أي تواصل معه. كانت تعتقد أن الحياة الزوجية ستكون مليئة بالسعادة والحب، لكنها تفاجأت بالحقيقة المرة.

تحدثت ندى عن بداية زواجها قائلة: "تزوجت من رجل لم أره سوى مرة واحدة قبل الزواج، كانت المعاملة بيننا في حدود العادات والتقاليد، ولكنه قرر أن نتزوج بسرعة. لم أكن أعرف شخصيته جيدًا قبل الزواج، واكتشفت ذلك بعدما أغلقت أبواب الزواج خلفنا".

وتابعت: "في البداية، كانت الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بعد شهر واحد فقط بدأت أشم رائحته الكريهة التي لا تطاق، ورأيته يدخن السجائر طوال اليوم. حاولت أن أساعده وأشتري له مستلزمات النظافة الشخصية، ولكنه لم يستخدمها بشكل مناسب".

وأخيرًا، قررت ندى أنها لا تستطيع الاستمرار في هذه العلاقة الزوجية المرهقة، وطلبت الطلاق من زوجها. ولكنه رفض طلبها، لذا قررت أن تتوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى الخلع، والآن تنتظر بفارغ الصبر أولى جلسات القضية.