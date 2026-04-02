مدير أعمال الفنان المصري أحمد زكي يكشف أسرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 07:22 مساءً - قام محمد وطني مدير أعمال الفنان المصري الراحل "أحمد زكي"، بإزاحة الستار عن أسراراً غير معروفة عن حياة زكي، مؤكداً أن النجم الكبير كان يخطط فعلياً للزواج من الفنانة "نجلاء فتحي" قبل ارتباطها بالإعلامي حمدي قنديل، إلا أن المشروع تعثّر لأسباب لم تُكشف للعامة.

أسرار علاقة أحمد زكي بنجلاء فتحي

أشار وطني في لقاء مع الإعلامي "عمرو الليثي" إلى وجود صورة لنجلاء فتحي في مكان بارز داخل مكتب أحمد زكي، مؤكداً أن ارتباطهما العاطفي كان حقيقياً، وأن مكانتها بقيت راسخة في قلبه حتى بعد انسحابها، ما يظهره اهتمامه العميق بها رغم فشل مشروع الزواج في اللحظات الأخيرة.

كما كشف وطني عن العلاقة الفنية المميزة التي جمعت زكي بـ سعاد حسني، واصفاً إياها بأنها كانت تعتبره "ضرتها في التمثيل"، حيث كان الوحيد الذي تعمل له ألف حساب أمام الكاميرا، ما يعكس الاحترام المتبادل والكيمياء الخاصة بينهما على الشاشة.

الجانب المادي في حياة أحمد زكي

عن حياته المالية، أكد وطني أن أحمد زكي لم يكن يتمتع باستقرار مادي كما يعتقد البعض، إذ واجه أزمات مالية صعبة، خاصة أثناء إنتاج فيلمه "أيام السادات"، ورغم ذلك، كان اهتمامه منصباً على تقديم قيمة فنية حقيقية، متجاوزاً أي حسابات مادية، وهو ما انعكس في أعماله الناجحة مثل "البريء" و"أرض الخوف" و"ناصر 56".

مسيرة أحمد زكي الفنية

ولد أحمد زكي في الزقازيق، وتزوج مرة واحدة من الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم، الذي كان يعتبره نسخة منه، بدأ زكي مشواره الفني بأدوار صغيرة على المسرح، قبل أن يتألق في أفلام مهمة مثل:

"ناصر 56".

"أيام السادات".

"زوجة رجل مهم".

"ضد الحكومة".

"أرض الخوف".

وقدم زكي أكثر من 60 فيلماً، وشارك في 7 مسرحيات و15 مسلسلاً، ليُطلق عليه جمهوره لقب "رئيس جمهورية التمثيل"، قبل أن يودّع الحياة في مارس 2005 بعد صراع مع سرطان الرئة.