القمر الوردي الكبير يضيء السماء اليوم: أين وكيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 07:22 مساءً - يستعد متابعو الظواهر الفلكية لمتابعة ما يُعرف باسم "القمر الوردي الكبير" يوم الخميس 2 أبريل 2026، إلا أن الاسم أكثر شاعرية من كونه وصفًا دقيقًا للون أو الحجم الفعلي للقمر.

ما هو القمر الوردي الكبير؟

أوضحت صحيفة لا بروفانس الفرنسية أن القمر لن يظهر باللون الوردي في السماء، مشيرة إلى أن التسمية تعود إلى تقاليد الثقافة الإنجليزية-الأمريكية، حيث تشير إلى أزهار الربيع الموسمية في شمال أمريكا وفق التقويمات الموسمية، وليس لون القمر نفسه.

ويشبه هذا التقليد أسماء فلكية أخرى مثل "قمر الذئاب" و"قمر الثلوج"، المرتبطة بالمواسم أكثر من كونها وصفًا حقيقيًا للسماء.

وأكد عالم الجيوفيزياء كارل أنتييه أن "التسمية تقليدية ولا تعكس اللون الفعلي، والقمر ليس كبيرًا بالمعنى الحقيقي، إذ تبعده عن الأرض مسافة أكبر من المتوسط".

موعد ظهور القمر الوردي الكبير

يشير مصطلح "القمر الكبير" عادةً إلى البدر الذي يكون قريبًا قليلًا من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر وأكثر لمعانًا بالعين المجردة، إلا أن الفرق محدود جدًا، وأضاف أنتييه أن "قمر 2 أبريل سيكون أقل وضوحًا من بدر الشهر الماضي"، مؤكدًا أن الفارق في الحجم بسيط.

ومن المقرر أن يكتمل القمر يوم الخميس الساعة 4 صباحًا، وهو حدث فلكي ربيعي هام ضمن التقويم، ويرتبط بالتقليد المسيحي في تحديد تاريخ عيد الفصح، وعلى الرغم من الإثارة الإعلامية، يظل القمر بدرًا طبيعيًا مثل أي بدر آخر، مع اسم جذاب يلفت الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل أماكن لمشاهدة القمر الوردي الكبير

ينصح موقع Le Bonbon بمتابعة الظاهرة من عدة أماكن في مرسيليا، مثل: