توقف تطبيق CIB اليوم في مصر.. والبنك يكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 07:22 مساءً - أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن حدوث خلل تقني مفاجئ أثر على أداء التطبيق البنكي الرقمي، ما أدى إلى توقفه وعدم استقراره خلال الساعات الأخيرة، في وقت يعتمد فيه عدد كبير من العملاء على الخدمات الرقمية لإتمام معاملاتهم اليومية بسرعة وسهولة.

سبب تعطل تطبيق البنك التجاري الدولي CIB اليوم

أوضح البنك في بيان رسمي أن العطل ناتج عن مشكلة تقنية طارئة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسبابها، مؤكدًا أن الفرق المختصة تعمل بشكل مكثف لتحديد مصدر الخلل وإصلاحه، ويأتي هذا العطل بشكل مفاجئ، ما تسبب في تعطل وصول بعض العملاء إلى حساباتهم عبر التطبيق.

هل تأثرت خدمات البنك الأخرى بعطل CIB؟

أكد البنك أن المشكلة تقتصر فقط على التطبيق البنكي الرقمي، بينما تظل جميع الخدمات الأخرى تعمل بكفاءة تامة، بما في ذلك الفروع، وماكينات الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، ودعا العملاء إلى استخدام هذه القنوات البديلة لحين استعادة التطبيق لوضعه الطبيعي.

موعد عودة تطبيق CIB للعمل بعد العطل

أشار البنك إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لإصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن، مع التزامه بإبلاغ العملاء بكافة التحديثات أولًا بأول، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإصلاحات وعودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي بنهاية يوم الخميس 2 أبريل 2026.

واختتم البنك بيانه بتقديم اعتذار رسمي لعملائه عن أي إزعاج ناتج عن هذا العطل المفاجئ، مؤكدًا حرصه على تحسين البنية التكنولوجية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية لتفادي تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلًا، في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على الحلول المصرفية الرقمية.