نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك+ تدرس زيادة إضافية في إنتاج النفط وسط إغلاق مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 07:06 مساءً - _ قال مصدران من أوبك+ إن التحالف سيدرس على الأرجح زيادة إضافية في إنتاج النفط عند اجتماع ثمانية من أعضائه يوم الأحد المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للمنتجين الرئيسيين بزيادة الإنتاج في حال إعادة فتح مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم، والمغلق حاليًا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

واتفق التحالف في اجتماعه الأخير في أول مارس على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يوميًا لشهر أبريل، بعد أن أبقى الإنتاج ثابتًا في الربع الأول وسط مخاوف من تخمة المعروض، في الوقت الذي بدأت فيه حرب إيران في تعطيل تدفقات النفط من أعضاء رئيسيين في الشرق الأوسط.

