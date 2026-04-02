القاهرة الإخبارية : الدفاعات السعودية تسقط صواريخ ومسيرات استهدفت حقول النفط والغاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن الدفاعات الجوية في المملكة العربية السعودية تواصل اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف المجال الجوي للمملكة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز هذه الهجمات تتركز على المنطقتين الوسطى والشرقية، حيث تضم الأخيرة منشآت حيوية، من بينها حقول النفط والغاز، إلى جانب شركات ومعامل استراتيجية، كما تستهدف بعض الهجمات البنية التحتية والمواقع العسكرية في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السعودية نجحت، خلال الساعات الماضية، في اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية، بينها صاروخ تم تدميره قبل بلوغه هدفه، إضافة إلى إسقاط عدة طائرات مسيّرة، كان آخرها أربع مسيّرات جرى اعتراضها في توقيت متزامن.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السعودية، بالتعاون مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتعامل بكفاءة عالية مع هذه الهجمات، التي تبدو متفرقة في ظاهرها، لكنها تحمل طابعًا منظمًا يهدف إلى استنزاف القدرات الدفاعية لدول المجلس، وسط مخاوف من استمرار التصعيد وإطالة أمد النزاع.