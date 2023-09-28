انت الان تتابع خبر الأطفال وكبار السن في خطر كبير لا محالة.. خبير الطفس السعودي عبد العزيز الحصيني يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن كارثة مدمرة تزحف نحو المملكة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نصح الخبير الجوي والمناخي عبد العزيز الحصيني بتقليل استخدام التكييف خلال فترة الصفري، وخاصة في غرف الأطفال وكبار السن.

وأشار الحصيني إلى أن الاستخدام المفرط للتكييف قد يتسبب في آثار سلبية على الأطفال وكبار السن، مثل زيادة احتمالية الإصابة بأمراض الروماتيزم والتهابات الصدر. ولذلك، يجب أن يكون لدينا الحذر ونتجنب الاعتماد الكلي على التكييف، ونبحث عن بدائل صحية وآمنة.

وأضاف الحصيني أيضًا أن ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة يعد بديلًا صحيًا وآمنًا للاستمتاع بالبرودة خلال فصل الصيف. ويوصي بأن يتم ممارسة السباحة في الأماكن المخصصة لذلك وتحت إشراف متخصصين، حتى نتجنب أي مخاطر قد تنجم عن السباحة في أماكن غير آمنة.

وفيما يتعلق بالنوم في الهواء الطلق، يحذر الحصيني من ضرورة الحذر وعدم الاعتماد على هذه العادة بشكل دائم. فعلى الرغم من الجو اللطيف والنسمات العليلة في فصل الصيف، إلا أن درجة الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال الليل، مما يمكن أن يؤثر على جسم الشخص ويسبب له الأذى، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية.