انت الان تتابع خبر مشهد مزلزل للحظات محاصرة النيران المستعرة للعروسين بحفل زفاف العراق المأساوي لن تصدق رد فعل العروسة.. تفاصيل مروعة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع يظهر تساقط ألسنة اللهب من السماء على رأس العروسين خلال لحظات الرقص الرومانسية وتحرق المعازيم في حفل زفاف مدينة نينوى العراقية المأساوي.



وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصًا وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصًا حتى الآن.

وأشار البدر إلى أن عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفيات الموصل وصل إلى 101. وقال إن هناك حالات إصابة شديدة الخطورة وأخرى متفاوتة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء بمقتل 120 شخصًا وأصيب أكثر من 200 في الحريق الذي اندلع خلال حفل الزفاف، مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية.

وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"، مما أدى إلى "اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، حسب قوات الدفاع المدني العراقية.



من جهته، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث. فيما أعلن قائد عمليات نينوى عن توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل عشرات.