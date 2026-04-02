مصادر غذائية تمنحك جرعات عالية من فيتامين B6

يلعب فيتامين B6 دورًا أساسيًا في دعم وظائف الجسم، إذ يساهم في إنتاج الهيموغلوبين، وتنظيم سكر الدم، ودعم الجهاز العصبي، إلى جانب دوره في تعزيز المناعة.

وتشير الدراسات إلى أن معظم البالغين يحتاجون نحو 1.3 ملغم يوميًا من هذا الفيتامين، بينما ترتفع الكمية لدى الحوامل إلى 1.9 ملغم.

لذا إليك مصادر غذائية غنية بـ فيتامين B6..

الموز

يُعرف الموز بأنه من أبرز مصادر فيتامين B6، لكن الحقيقة أن هناك أطعمة أخرى توفر كميات أعلى من هذا الفيتامين المهم.

وبحسب تقرير في موقع Verywell Health، فإن حبة موز متوسطة تحتوي على نحو 0.4 ملغم فقط، أي ما يعادل 25% من الاحتياج اليومي، بينما تتفوق عليها خيارات غذائية متعددة.

سمك التونة

سمكة التونة ذات الزعانف الصفراء يوفر نحو 0.9 ملغم في كل 85 غرامًا، أي أكثر من نصف الاحتياج اليومي.

كبد البقر

كما يأتي كبد البقر ضمن القائمة بنفس الكمية تقريبًا، مع ميزة إضافية تتمثل في غناه بالحديد وفيتامين B12، ما يجعله من أكثر الأطعمة كثافة غذائية.

سمك السلمون

أما سمك السلمون، خاصة نوع "سوكي"، فيوفر حوالي 0.6 ملغم لكل حصة، إضافة إلى احتوائه على أحماض أوميغا-3 المفيدة للقلب.

الحمص

وفي الخيارات النباتية، يبرز الحمص كمصدر مهم، إذ يحتوي نصف كوب منه على نحو 0.55 ملغم، إلى جانب الألياف والبروتين.

صدور الدجاج

كذلك يوفر صدر الدجاج نحو 0.5 ملغم لكل حصة، مع محتوى عالٍ من البروتين وقليل الدهون.