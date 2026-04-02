تراجع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 7200 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 08:56 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 30 جنيهًا، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا مستوى 7200 جنيها مقابل 7230 جنيها إغلاق أمس، بنسبة انخفاض بلغت 0.41%، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تراجع حاد للأوقية يثير القلق

على الصعيد العالمي، شهدت أوقية الذهب ضغوطاً بيعية حادة، حيث انخفضت من 4,758.94 دولار إلى 4,619.97 دولار في بداية تعاملات اليوم، محققة خسائر بلغت 138.97 دولار بنسبة 2.92%.

يأتي هذا التراجع الحاد في سياق متقلب تماماً، مع استقرار الأسعار المحلية نسبياً، مما يعكس تفاوتاً واضحاً بين السوقين.

موجة البيع القوية بقيادة الدولار وتصريحات ترامب المتشددة

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء لعبت الدور الأبرز في تحرك سعر المعادن والنفط، حيث أكد أن الجيش سيصعد عملياته ضد إيران خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، مما أدى إلى انخفاض معظم العملات الآسيوية وارتداد الدولار الأمريكي.

على الصعيد المحلي، شهد سعر الدولار حراكاً مكثفاً، حيث ارتفع من 53.57 جنيه إلى 54.38 جنيه اليوم مع بداية التعاملات، بزيادة بلغت 0.81 جنيه بنسبة 1.51%.

هذا الارتفاع المكثف يعكس قوة الدولار نتيجة التوترات الجيوسياسية والموقف المتشدد من الفيدرالي.

محا الدولار التحسن الظاهري في قيمة الجنيه خلال تعاملات 1 أبريل، حيث ارتفع مجدداً في بداية تعاملات اليوم، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتأثراً واضحاً بالتطورات الجيوسياسية والسياسات الأمريكية.

رصدت “آي صاغة” تطوراً ملحوظا في الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب من الأوقية العالمية وسعر الصرف.

فقد ارتفعت الفجوة من 58.16 جنيه (نسبة 0.81%) في 1 أبريل إلى 132.32 جنيه (نسبة 1.87%) في 2 أبريل.

هذا الارتفاع في الفجوة يعكس التراجع القوي للأوقية عالمياً بنسبة 2.92% (138.97 دولار) مقابل انخفاض محدود محلياً بنسبة 0.41% فقط.

عزا التقرير التراجع الدراماتيكي في سعر الأوقية عالمياً إلى تصريحات ترامب المشددة بشأن الحرب على إيران، وعدم اليقين الذي أحاط بها.

بقي السعر المحلي متماسكاً نسبياً عند مستويات 7,200 جنيه، بينما سجل السعر العادل المحسوب من الأوقية العالمية والدولار نحو 7,067.68 جنيه، مما يعني أن السوق المحلية تقدم علاوة مخاطر عالية حالياً يرجع تحوط تجار الذهب الخام.

فيما سجل عيار 24 مستوى 8,226 جنيهًا، وعيار 21 نحو 7,200 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6,150 جنيهًا.

تتمحور الديناميكية الحالية حول صراع حاد بين ثلاث قوى، وتتمثل العوامل الضاغطة في قوة الدولار الأمريكي المستمرة بارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه بنسبة 1.51% في يوم واحد.

هذا بالإضافة إلى الموقف المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي والتوقع الضيق بخفض واحد فقط للفائدة في 2026، وتصريحات ترامب المشددة بشأن الحرب على إيران، مما أثار الذعر وسحب السيولة من الأسواق الناشئة، لتتراجع الأوقية عالمياً بنسبة 2.92% في يوم واحد.

أما عن العوامل الداعمة فهي تتركز في محاولة السوق المحلية الحفاظ على استقرار نسبي بفجوة سعرية تعكس علاوة مخاطر عالية، بجانب الطلب المحتمل على الملاذ الآمن وسط الغموض الجيوسياسي المتصاعد.

ويشير التقرير بناءً على ما سبق، إلى أن الذهب محلياً حافظ على استقراره نسبياً في مواجهة ضغوط عالمية حادة، لكن هذا الاستقرار جاء على حساب السيولة.

أما الأوقية العالمية شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 2.92% بسبب قوة الدولار وتصريحات ترامب المشددة.

ونبّه التقرير إلى أن المتعاملون بدوا حذرين جداً وفي انتظار توضيح الصورة الجيوسياسية.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق العالمية تسقط بقوة، والسوق المحلية تحاول الدفاع عن نفسها بأي ثمن، مضيفًا: “الأسعار لم تصل إلى توازن عادل. الفجوة السعرية المتسعة من 58 إلى 132 جنيهًا تحكي قصة أكثر وضوحاً: السوق المحلية تتحوط من المخاطر الجيوسياسية والشك حول مسار الأسعار القادم”.

ونوّه إمبابي بأن تصريحات ترامب عن الحرب على إيران غيّرت المشهد تماماً، وعليه الأسعار ليست في أفضل مستوياتها العادلة الآن.

