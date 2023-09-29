انت الان تتابع خبر خلعها لهذا السبب المقرف.. الشاب المصري يفضح حبيبته العجوز البريطانية ويكشف سر رغبتها والجمهور في صدمة كبيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج الشاب المصري الذي كان متزوجاً من الجدة الريطانية "إيريس" بفارق عمر أكثر من 46 عاماً، عن صمته بعد إعلان انفصالهما في يوليو الماضي. وقد قرر الشاب الآن أن يروي قصته ويكشف حقيقة العلاقة التي كانت بينهما.



في تصريحاته، أكد الشاب أن الجدة البريطانية كانت تستخدمه فقط لإشباع رغباتها وأنها كانت تطلب دائمًا إقامة علاقة معه، بينما كان هو يعاملها كشريك ويحاول أن يكون لها داعمًا ومساندًا.



وأضاف الشاب أنه لم يكن يهتم بالمال وأنه لم يتعامل معها بطريقة استغلالية، بل كان يعطيها كل ما يمكنه لإسعادها. ولكنه اتهمها بأنها لم تعامله كشريك وأنها كانت تسعى لتدمير سمعته وحياته.



وأكد الشاب أنه كان يعامل الجدة البريطانية كملكة وأنه كان يحبها بصدق، ولكنها كسرت قلبه بقرارها بالانفصال عنه بعد عامين فقط من الزواج.



من جانبها، قالت الجدة البريطانية إيريس إنها لم تتوقع أبدًا أن تقع في حب شخص أصغر منها بـ 46 عامًا، ولكنها وقعت في ذلك. وأشارت إلى أنها كانت تحب كل شيء في الشاب المصري وأنها كانت سعيدة بوجوده في حياتها.

مع مرور الوقت، بدأت حياة الثنائي تتحول إلى جحيم مليء بالمشاكل والخلافات، ولم يتمكنا من التوافق على أي شيء. وبسبب هذه الصعوبات، قررا الانفصال وإنهاء العلاقة.

وبعد انفصالهما، قامت الجدة البريطانية بشراء قطة لتسد الفراغ الذي تركه الشاب المصري، حيث قالت إنها لا تجادل وتتسبب في المشاكل.

الشاب المصري، الذي حصل على إذن للبقاء في المملكة المتحدة بعد حفل زفافه في مصر، من المتوقع أن يواجه تقييمًا لظروف أهليته بعد الانفصال