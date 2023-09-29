انت الان تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان.. علامات في القدم تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها فوراً ولا تتجاهلها اطلاقاً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحدث مرض السكري عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال. ويمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا نوعين من المشاكل في القدم وهما الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

في حالة الاعتلال العصبي السكري، يمكن لمرض السكري غير المنظم أن يؤثر على أعصاب القدم ويتلفها، بينما يؤثر اضطراب الأوعية الدموية المحيطية أيضًا على تدفق الدم، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض في القدم نفسها.

بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها في القدم لمرضى السكري هي كالتالي:

الألم والخدر والتنميل في الساقين والقدمين.

الاعتلال العصبي السكري هو نوع من تلف الأعصاب الذي يمكن أن يحدث لمرضى السكري، وفقًا لمايو كلينك. غالبًا ما يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى تلف الأعصاب في الساقين والقدمين، ولهذا السبب تشمل الأعراض الألم والتنميل في الساقين والقدمين واليدين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب.

بينما يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط، هناك من يمكن أن تكون أعراضهم مؤلمة جدًا.

قرحة القدم السكرية هي مشكلة شائعة تواجه مرضى السكري. تحدث هذه القرحة في حوالي 15% من مرضى السكري وتوجد أساسا في أسفل القدم. في الحالات البسيطة، تؤدي قرحة القدم إلى تآكل الجلد، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي إلى البتر. يعتبر الوقاية من مرض السكري من البداية هو الحل الأمثل وفقا للخبراء.

تزيد تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري من خطر الإصابة بمضاعفات القدم، مثل قدم الرياضي. قدم الرياضي هي عدوى فطرية تسبب الحكة والاحمرار والتشقق. قد تؤثر في قدم واحدة أو كلتيهما، وتحتاج إلى علاج بواسطة الأدوية للتخلص من الفطريات المسببة للعدوى.

مشكلة أخرى تواجه مرضى السكر هي مسمار القدم المعروف بـ "الكالو". يحدث مسمار القدم عادة بسبب الأحذية غير الملائمة أو مشكلة في الجلد. يحدث ضغط من الأحذية على أصابع القدم أو احتكاك بينها، مما يسبب مشكلة شائعة بين مرضى السكر.

الأشخاص المصابون بمرض السكري معرضون أيضًا للإصابة بعدوى فطرية في الأظافر، والتي تسمى فطار الأظافر. تؤثر عادة في أظافر القدم وتتسبب في تغيير لونها (بني مصفر أو غير شفاف) وسماكتها وهشاشتها. في بعض الحالات، يمكن أن ينفصل الظفر عن الأظافر الأخرى، وفي حالات أخرى، يمكن أن ينهار الظفر ويتعرض للإصابة بالعدوى الفطرية.

نظرًا لتأثير مرض السكري على الأوعية الدموية التي تغذي أصابع اليدين والقدمين بالدم والأكسجين، يمكن أن يتسبب في الغرغرينا. تحدث الغرغرينا عندما يتوقف تدفق الدم وتموت الأنسجة. هذا يزيد من خطر البتر.

تشوهات القدم هي أحد المشاكل الشائعة التي يمكن أن يسببها السكري. يعتبر مرض السكري مصدر قلق رئيسي بسبب تأثيره السلبي على الجسم بشكل عام.

قد يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب وضعف عضلات القدم، مما يسبب مشاكل مثل تشوه أصابع القدم وظهور رؤوس مشط القدم بشكل غير طبيعي. هذه التشوهات تسبب ألمًا وتقليل القدرة على المشي بشكل طبيعي.

لحماية القدم من تشوهات السكري، يجب على المرضى اتباع بعض الإجراءات الوقائية. أولاً وقبل كل شيء، يجب على المرضى فحص أقدامهم بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تغيرات غير طبيعية. كما ينبغي عليهم تجنب المشي حافي القدمين وارتداء أحذية مريحة ومناسبة للقدم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرضى زيارة طبيب القدم بشكل منتظم لفحص القدم وتقييم أي مشاكل محتملة. يمكن لطبيب القدم أيضًا تقديم نصائح حول العناية اليومية بالقدم وتوجيه المرضى إلى العلاج المناسب إذا لزم الأمر.

في النهاية، يجب على المرضى الذين يعانون من مرض السكري أن يدركوا أهمية الوقاية من تشوهات القدم. من خلال اتباع التوجيهات الوقائية والاهتمام الجيد بالقدم، يمكن للمرضى تقليل خطر تطور مشاكل القدم والحفاظ على صحة القدم بشكل عام.