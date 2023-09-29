دعاء يوم الجمعة للرزق.. رددوا اللهم ارزق زوجي ما يريد

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رياض - احمد صلاح - يعد دعاء يوم الجمعة للرزق من الزوجة لزوجها لأنها من أهم الأشياء التي تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي، وذلك لأن يوم الجمعة هو من أفضل الأيام التي لابد من إكثار الدعاء فيها بالرزق والخير والبركة والشفاء من كل الأمراض وغيرها، وذلك لأنه يوجد فيه ساعة استجابة ويكون بعد أذان العصر إلى قبل صلاة المغرب.

دعاء يوم الجمعة للرزق

ويريد الجميع معرفة دعاء يوم الجمعة للرزق في كل الأوقات، وهي من أكثر الأشياء الهامة التي تقدم طوال الوقت للحصول على الرزق والخير الكثير طوال اليوم، وهذه الأدعية هي:

اللهم ابعد عن زوجي كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

كما يستحب أن في دعاء زوجة لزوجها بالرزق يوم الجمعة اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين.

اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك.

اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولا تجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي.

اللهم ارزق زوجي ما يريد

اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا، ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .

اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين ربِ أعوذ بك من الذنوب التي تمنع البركة، وتؤخر العطاء والتوفيق، وأعوذُ بك من كلّ عملٍ يحجز النعم .

اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء.

اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته.

[دعاء يوم الجمعة للرزق]

دعاء يوم الجمعة للرزق

دعاء يوم الجمعة مستجاب

وأما عن دعاء يوم الجمعة المستجاب فهو من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع المسلمين في هذا اليوم المبارك والذي يعتبر من الأيام العطرة المليئة بالخير الكثير، ولابد من ترديد الكثير من الأدعية فيه وهي تأتي كما يلي:

[دعاء يوم الجمعة للرزق]

دعاء يوم الجمعة للرزق

يارب العالمين أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

يارب افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

الحمد لله الأول قبل الأشياء والأحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه

يا حي يا قيوم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب

يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.