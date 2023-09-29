انت الان تتابع خبر علامات قيام الساعة ظهرت في المملكة.. أب خمسيني يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع.. والنهاية كانت غير متوقعه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم يتوقع العريس السعودي أن يرد والد عروسه بمهر ابنته في نفس اللحظة بعد عقد القران، وأن يغادرا معًا إلى بيت الزوجية فورًا، وذلك من أجل تسهيل الأمور على العروسين.

فاجأ والد العروس، سعود المالكي، الحضور خلال حفل زفاف ابنته بطلبه من زوج ابنته أن يأخذها ويغادر معها فورًا بعد عقد القران، وهو أمر غير معتاد، حيث يكون هناك عادة عقد حفل زفاف بعد عقد القران، وفقًا لصحيفة "وأوضحت الجريدة".

وأشارت الجريدة إلى أن والد العروس قدم المهر المتفق عليه بالكامل لابنته، وتمنى لهما حياة سعيدة.

ذكرت الصحيفة أن هذه المبادرة من الأب تأتي لتخفيف تكاليف مراسم حفل الزواج على العريس وأهله، ودعت المسلمين إلى اتخاذ نفس الخطوة اعتقادًا منها بأن "أسهل النساء أكثرهن بركة".