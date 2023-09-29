انت الان تتابع خبر وداعا للرجيم والشفط والشد.. هتخس من غير ما تحس .. معجزة ربانية في ورق الغار الرخيص للتخلص من الكرش من أول استخدام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ورق الغار هو أحد الأعشاب الهامة التي يتم استخدامها في العديد من الأمور، ومن أبرز استخداماته استخدامه في الطعام لإضافة مذاق جيد للأطعمة المختلفة. ولكن أحد أهم استخدامات ورق الغار هو استخدامه للتخلص من الكرش والسمنة في وقت قصير. في هذا المقال، سنستعرض كيفية استخدام ورق الغار للتخلص من الكرش.

يمكن استخدام ورق الغار للتخسيس بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بوضع 3 أعواد من القرنفل في كمية مناسبة من الماء وبعض أوراق ورق الغار.

ثم، اترك المكونات معاً لبعض الوقت.

بعد ذلك، قم بتصفية المكونات واشرب الماء الناتج يومياً على الريق.

يمكن أيضاً تناول هذا المشروب قبل أي وجبة مثل وجبة الإفطار.

يمكن أيضاً إضافة كمية من خل التفاح لزيادة معدل حرق الدهون داخل الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام ورق الغار لصبغ الشعر والتخلص من الشيب. وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لذلك:

أولاً، قم بوضع كوب من الماء على النار حتى يغلي.

بعد ذلك، قم بإضافة الشاي الأسود وورق الغار في المياه المغلية.

تترك هذه الخلطة حتى تبرد، ثم يتم وضعها على الشعر وتدليكها بشكل جيد.

بعد مرور مدة لا تقل عن 60 دقيقة، يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.