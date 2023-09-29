انت الان تتابع خبر عاجل الان... هزة ارضية تضرب سوريا وتركيا في هذه اللحظات …لطفك ورحمتك يارب.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا لهزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وقد وقعت الهزة على عمق 7 كيلومترات.

أظهرت البيانات التي نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني وقوع بؤرة الهزة الأرضية قرب الحدود بين تركيا وسوريا على بعد 9 كيلومترات شمال أنطاكيا. كما أظهرت البيانات وقوع بؤرة الهزة الأرضية قرب الحدود بين تركيا وسوريا على بعد 90 كيلومترًا شمال اللاذقية في غرب سوريا، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد 17 كيلومترًا جنوب داريندي و74 كيلومترًا غرب ملطية في منطقة شرق الأناضول.