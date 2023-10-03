انت الان تتابع خبر السر الذي يبحث عنه الجميع..كيف تقوم برفع فيتامين "دال" في الجسم دون الحاجة الى ادوية خلال شهرين !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف صانع المحتوى نادر القرشي، عن تجربته في رفع فيتامين "د" من 3 إلى 30 بدون أدوية خلال شهرين.

وقال القرشي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، إنه كان يتعرض للشمس من أجل رفع نسبة فيتامين د بجسمه.

وأضاف: يجب ارتداء ملابس مكشوفة على الكتفين والركبة والفخذين والتعرض للشمس من الساعة 9 صباحاً: 11 صباحاً في هذه الفترة".

وتابع: كنت أتعرض 5 أيام في الأسبوع للشمس.