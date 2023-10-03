انت الان تتابع خبر الحلقة التي زلزلت الكرة الارضية.. إمرأة جريئة تخلع ملابسها مباشرة في برنامج أحمر بالخط العريض لإبراز جمال جسدها بكل وقاحة والمذيع ينسحب فوراً! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضاف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي عدد من السيدات للحديث عن عمليات ومقاييس الجمال من وجهات نظرهن إلا أن المفاجأة التي لم يتوقعها المشاهدون في العالم العربي هي قيام فتاة بخلع ملابسها في فيديو صادم.

واكتفت الفتاة إضافةً لسيدات أخريات بالظهور بملابس البحر على الهواء مباشرةً في تحدي منهن حول موضوع عمليات التجميل التي نلجأ لها النساء للتحلي بجمال إضافي وبين سيدات أخريات يرفضن تلك العمليات ويحافظن على جمالهن الطبيعي رغم تقدم بعضهن بالعمر.

وجاء ذلك خلال مناظرة نسائية جمالية حملت الكثير من الاختلاف في وجهات النظر في برنامج أحمر بالخط العريض مع الإعلامي مالك مكتبي على شاشة قناة إل بي سي اللبناني.

وكان القسم الأول في التحدي، يجمع سيدتان يفضلان عمليات التجميل، بهدف وصولهما لمرحلة الرضى التام عن جمالهما ليكونان مثيرتان، أو التشبه بنجمات لبنان مثل مايا دياب، وهيفاء وهبي وغيرهن الكثيرات.

أما القسم الثاني، كانت لسيدتان، ترفضان التجميل، وكانتا أكثر جرأة وظهرتا أمام الكاميرات، معلنتان عن رفضهما عمليات التجميل لافتتان إلى رفضهما إقامة علاقات، مع رجل ينتقد أجسادهما.

وأثارت الحلقة التي انتشر منها عدة مقاطع فيديو مجتزأة جدلاً عبر مواقع التواصل إذ اعتبر بعض المعلقين أن هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوضة لدى أغلبية المشاهدين العرب كونها تعرض الكثير من التعري، مطالبين مالك مكتبي.

وبرنامج أحمر بالخط العريض من البرامج التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي إذ بدأ عرضه للمرة الأولى عام 2008 تلا ذلك صدور 12 موسم من البرنامج الذي يعرض على قناة إل بي سي، وقناة الانتشار اللبناني.

ويُصنف أحمر بالخط العريض على أنه برنامج حواري هادف كما أنه لايخلو من عنصر المفاجأة والصدمة من خلال تقديمه للكثير من القضايا والحوادث الاجتماعية التي تهم المواطن اللبناني والعربي مثل تعدد الزوجات وزواج نساء مسنات من شبان بعمر أحفادهن وغيرها.