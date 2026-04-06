نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجاوز 110 دولار.. قفزة قوية في أسعار خام برنت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 05:56 صباحاً - – قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل، في تطور يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وفق ما نقلته وكالة « ».

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بمخاوف متزايدة من تعطل حركة الشحن في الممرات الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط عالميًا، ما يثير قلق الأسواق بشأن استمرارية الإمدادات.

وفي موازاة ذلك، أعلنت ثماني دول من تحالف «أوبك+» — تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان — الاتفاق على زيادة إنتاجها بنحو 206 آلاف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو 2026، في خطوة تستهدف تهدئة الأسواق ودعم استقرارها.

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي عُقد في 5 أبريل 2026 لمراجعة أوضاع السوق وآفاقه، حيث أكدت الدول أن هذه الزيادة تأتي ضمن التعديلات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي أُقرت في أبريل 2023، مع إمكانية إعادة الكميات تدريجيًا وفق تطورات السوق.

وشددت الدول الأعضاء على تبني نهج مرن في إدارة الإنتاج، يتيح تعديل المستويات صعودًا أو هبوطًا، بما يشمل التخفيضات الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، مع استمرار متابعة الالتزام عبر لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجاوز 110 دولار.. قفزة قوية في أسعار خام برنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.