علي عيسى: 95% من موظفي القطاع الخاص يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 08:03 صباحاً - العربية _ أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ما بين 90% و95% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورًا تفوق الحد الأدنى الجديد المقرر تطبيقه عند 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يعكس بحسب وصفه، مرونة سوق العمل وقدرته على الاستجابة لمتغيرات التكلفة.

وأوضح عيسى، في مقابلة مع «العربية»، أن النسبة المتبقية التي لا تزال دون هذا المستوى تمثل حالات “غير طبيعية”، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة تميل إلى رفع الأجور بشكل استباقي للحفاظ على العمالة الماهرة ومواكبة تحركات السوق.

ولفت إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يظل أكثر انتظامًا داخل القطاع الرسمي، في حين تظهر بعض التجاوزات في القطاع غير الرسمي، لا سيما بين العمالة اليومية والعمالة المنزلية، بما يعكس تحديات هيكلية في ضبط سوق العمل.

