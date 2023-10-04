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الرياض - روايدا بن عباس - تحذر الدراسات العلمية من استخدام حبوب بذور الملوك بشكل غير معتدل، حيث يمكن أن تسبب تناولها بكميات كبيرة آثارًا سلبية على الصحة. وتشمل هذه التأثيرات الجانبية الألم الحارق في الفم والحلق والمعدة، وسيلان اللعاب والغثيان والقيء، وألم القولون والإسهال الدموي، وضعف الجهاز التنفسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب استخدام حبوب بذور الملوك من قبل النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين والضغط العالي. وينصح أيضًا بعدم تناولها قبل العمليات الجراحية، حيث يمكن أن تتداخل مع تأثير الأدوية المخدرة. استخدامها كمكمل غذائي أو علاج بديل. يجب أن يتم تناولها بحذر وفقًا للجرعة الموصى بها، وعدم تجاوز الجرعة اليومية المحددة.

بالنظر إلى الآثار الجانبية المحتملة والتحذيرات المذكورة، ينبغي على الأفراد البالغين والأطفال الابتعاد عن تناول حبوب بذور الملوك بشكل غير معتدل، والبحث عن بدائل صحية وآمنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية.

تُعتبر عشبة حبة الملوك من أقوى المسهلات التي استُخدمت في العصور القديمة في طب الأعشاب. وقد استُخدمت على نطاق واسع في الصين، مما يدل على أن استخدامها يعود إلى العصور القديمة، وما زالت تستخدم حتى يومنا هذا. ينصح الأطباء في الصين الذين يستخدمون الأدوية العشبية بالالتزام بالجرعة المحددة التي يحددها الطبيب الصيني. بالإضافة إلى عدم الالتزام بالكمية والجرعة المحددين، يمكن أن يتسبب استخدام حبوب منع الحمل في حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها وتسبب مشاكل صحية أخرى. فقد يؤدي استخدامها بكميات غير محددة إلى حدوث مرض الإسهال وهو ممنوع تماماً. استخدام حبوب منع الحمل هو ملكية للأطفال ويجب أن يتم تجنبها في جميع الأحوال حتى وإن كان الأطفال يعانون من أمراض.

يجب أيضاً تجنب استخدام حبوب منع الحمل من قبل النساء الحوامل بغض النظر عن حالتهن الصحية وما يعانين منه. فقد يؤدي استخدامها في هذه الحالة إلى آثار جانبية خطيرة. يجب أن يكون فهم النساء الحوامل لدرجة المخاطر التي تحد من تناول حبوب منع الحمل مهما كانت درجة حالتهن الصحية.

يجب تجنب استخدام حبوب الملوك بأي شكل من الأشكال، سواء عن طريق الفم أو استخدام الزيت المستخرج منها، وكذلك يجب تجنب استخدامها في حالة الرضع. هذا المنتج ممنوع تماماً ولا يجب تناوله بأي طريقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب تناول بذرة الملك مع أي أطعمة أخرى أو خلطها بأي طعام أو مع أي حبوب أخرى، ويجب تجنب تناولها مع أي سوائل ساخنة. يعتبر هذا المنتج ساماً ويجب الامتناع عن استخدامه.

يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة قبل تناول أي منتج.