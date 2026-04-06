البحرين: إغلاق مضيق هرمز يهدد دول الجنوب العالمي بشكل مباشر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 11:07 صباحاً - أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز تطور إلى تهديد يطال العالم بأسره، مشددًا على أن “الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة، التي تهدد الاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي”.

حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

وأشار الزياني إلى أن حركة ناقلات النفط عبر المضيق تراجعت منذ 28 فبراير الماضي بنسبة تتجاوز 90%، وأن تداعيات الوضع لم تعد محصورة بأسواق الطاقة والملاحة، بل تشمل الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص الإمدادات من الأسمدة وارتفاع مخاطر الجوع.

ولفت إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي للجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد الوزير، أن البحرين قدمت مشروع قرار أمام مجلس الأمن، مشددًا على أن “ما يجري ليس نزاعًا إقليميًا، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة”، مستدلاً بالقرار رقم 2817 الذي حصل على رعاية قياسية من 136 دولة، إلا أن إيران لم تمتثل، ما يجعل تحرك المجلس الإضافي ضروريًا.

استمرار إغلاق المضيق

وحذر الزياني، من أن استمرار إغلاق المضيق سيقود إلى أزمة عالمية تقاس بفشل المواسم الزراعية وارتفاع معدلات الجوع وتجدد عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكدًا أن التداعيات ستطال دول الجنوب العالمي بشكل مباشر.

