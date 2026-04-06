نعرض لكم الان تفاصيل خبر رغم هجمات أوكرانيا.. روسيا تستأنف شحن النفط عبر ميناء “أوست لوجا” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 08:56 صباحاً - بلومبرج _ استأنف ميناء “أوست لوجا” الروسي، أحد أبرز موانئ تصدير النفط على بحر البلطيق، عمليات تحميل الخام بعد توقف استمر أيامًا نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وبدأت ناقلة من فئة “أفراماكس” تحميل شحنتها، في مؤشر على عودة تدريجية للتدفقات، وفق بيانات شحن اطلعت عليها “بلومبرج”.

وكانت عمليات التحميل قد توقفت نهاية مارس مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية في منطقة البلطيق، في إطار مساعي كييف للضغط على عائدات موسكو النفطية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ورغم استمرار الضربات، قد يسهم استئناف الصادرات من “أوست لوجا” في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، التي تواجه اضطرابات متزايدة بفعل التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم هجمات أوكرانيا.. روسيا تستأنف شحن النفط عبر ميناء “أوست لوجا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.