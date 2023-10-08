انت الان تتابع خبر انفجار نجم ميت في الفضاء وطاقته تهدد مستقبل الأرض والبشر .. لن تصدقوا ان هذا الشيء المرعب هو السبب وراء هذا الحدث الكوني! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الأرض لجرعة مكثفة من أشعة جاما، تم اكتشافها باستخدام نظام واسع من التلسكوبات في دولة ناميبيا ؛ نتيجة انفجار نجم ميت بشكل قوي جدا، على بعد حوالي 1000 سنة ضوئية من الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يستطع العلماء في دراستهم الجديدة حتى الآن، تفسير النجم بشكل كامل، لكنهم لفتوا إلى أنه ينبع من النجم النابض فيلا بولسار Vela Pulsar.

ولفت العلماء إلى أن هذه الأشعة المكثفة من جاما، يمكن أن تؤذي البشر إذا تعرضوا لها في حال اجتازت “نظامنا الشمسي”، حيث ترسل ومضات من الإشعاع على فترات زمنية منتظمة.

الكائنات الفضائية

وقالت مؤلفة الدراسة الجديدة آراتشي جاناتي-آتاي من مختبر الجسيمات وعلم الكونيات (APC) في فرنسا، إن هذا الاكتشاف لا يعني أن الكائنات الفضائية تحاول التواصل معنا.

وأضافت مؤلفة الدراسة: “نحن نعلم على وجه اليقين أن النجوم النابضة هي جثث لنجوم ضخمة وليست هناك حاجة لأي ذكاء فضائي لإنتاج الإشارات التي نراها على الأرض”.

وتوصف النجوم النابضة، بأنها بقايا النجوم التي انفجرت بشكل مذهل في “مستعر أعظم”، وهو أكبر انفجار يحدث في الفضاء، مرسلا حزمة دوارة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، تشبه إلى حد ما “المنارات الكونية”.

وفي السياق نفسه، أضافت إيما دي أونا فيلهلمي: "تتكون هذه النجوم الميتة بالكامل تقريبا من النيوترونات وهي كثيفة بشكل لا يصدق".

النجوم النابضة

ويعد نجم فيلا، أحد النجوم النابضة التي كانت موضع اهتمام العلماء منذ فترة طويلة، وهو يقع على بعد حوالي 1000 سنة ضوئية في السماء الجنوبية في كوكبة فيلا.

ويبلغ قطر فيلا بولسار Vela Pulsar حوالي 12 ميلا فقط، ويقوم بأكثر من 11 دورة كاملة في الثانية، وهو أسرع من طائرة الهليكوبتر.

وأثناء دوران النجم النابض، فإنه يقذف دفقا من الجسيمات المشحونة التي تتسابق على طول محور دوران النجم النابض بسرعة تبلغ حوالي 70% من سرعة الضوء.

ويعتقد العلماء أن مصدر هذا الإشعاع قد يكون عبارة عن إلكترونات سريعة يتم إنتاجها وتسريعها في الغلاف المغناطيسي للنجم النابض - نظام المجالات المغناطيسية الخاص به.

ومثل الكواكب بما في ذلك الأرض، تتمتع النجوم النابضة بغلاف مغناطيسي، وهو مجال قوة غير مرئي يقوم بتوجيه نفاثات من الجسيمات على طول القطبين المغناطيسيين.

ويتكون الغلاف المغناطيسي من البلازما والمجالات الكهرومغناطيسية التي تحيط بالنجم وتشارك في الدوران معه.